Дрон-камикадзе сбросил бомбу на здание администрации Энергодара

ВСУ попытались взорвать здание администрации Энергодара Фото: REUTERS

Украинский дрон-камикадзе атаковал здание администрации Энергодара. Об этом сообщают городские власти в четверг, 8 сентября 2022 года.

По предварительной информации, беспилотник сбросил на крышу строения самодельное взрывное устройство. К счастью, обошлось без жертв. При теракте никто не пострадал.

"В 13:00 мск в результате падения дрона-камикадзе с самодельным взрывным устройством на крышу технической эксплуатации блоков кондиционирования произошел взрыв, после чего началось возгорание, которое было своевременно локализован", - уточнили в военно-гражданской (ВГА) администрации Энергодара.

Отметим, что это не первый теракт украинских боевиков за последние дни. Так, в Мелитополе вечером 7 сентября в результате удара ВСУ взорван штаб движения "Мы вместе с Россией". Об этом сообщил член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.