Эрдоган заявил, что Запад в панике ожидает зиму из-за роста цен

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны находится в панике в ожидании предстоящий зимы, указав на рост цен.

«Есть тема энергетического кризиса, цены растут. Сейчас Запад находится в панике относительно того, как проведет нынешнюю зиму. Запад в панике относительно того, что будет делать. Надеюсь, что разумными шагами мы переживем эти испытания», - заявил турецкий лидер на пресс-конференции в Хорватии в четверг, 8 сентября.

Напомним, сегодня, 8 сентября, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что предстоящая зима в Европейском союзе станет «одной из самых худших в истории», указав на рекордно высокую стоимость газа, а также предупредив о возможной рецессии в еврозоне из-за цены на голубое топливо. Чуть позже Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введенные 11 тысяч антироссийских санкций способны поставить Европу на колени.