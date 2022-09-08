Вениамин Кондратьев: «Поддержка семей с детьми всегда будет оставаться нашим главным приоритетом»

– Поддержка семей с детьми всегда будет оставаться нашим главным приоритетом. Знаем, как непросто приходится родителям с невысоким доходом в условиях нынешних реалий, и делаем все, чтобы их жизнь становилась более комфортной. Сегодня в крае семьям доступно 30 выплат как в рамках краевых программ, так и по нацпроекту «Демография». Всего в 2022 году на эти цели выделили более 36 миллиардов рублей. Также мы ежегодно индексируем ежемесячные выплаты на первого, третьего или последующих детей, краевой материнский капитал и продолжаем работать над развитием мер поддержки, – заявил Вениамин Кондратьев.

При рождении или усыновлении первого ребенка пособие составляет 12962 рубля. Сейчас эту социальную выплату получают свыше 57,5 тысяч семей Краснодарского края.

Аналогичная сумма ежемесячно перечисляется 140 тысячам кубанских семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

– При рождении третьего или последующих детей мы выплачиваем краевой маткапитал – почти 140 тысяч рублей. В 2022 году его уже получили свыше четырех тысяч многодетных. На эти средства родители смогут улучшить жилищные условия или направить деньги на газификацию жилья, обучение, реабилитацию детей в медицинских организациях, – пояснил Вениамин Кондратьев.

Свыше тридцати тысяч многодетных семей Краснодарского края при рождении третьего или последующих детей получают ежемесячное пособие на малыша до трех лет в размере 12962 рублей. Для детей, которые появились на свет после 1 января 2022 года, в регионе изменили критерий назначения данной меры социальной помощи. Такой поддержкой может воспользоваться любой из родителей, если совокупный доход семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Помимо этого многодетные семьи могут рассчитывать на ежегодную денежную выплату в размере 5530 рублей. В этом году ее получили почти 96 тысяч семей.