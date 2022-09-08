Мишустин сообщил о росте нефтегазовых доходов России на 50%, несмотря на санкции

Михаил Мишустин Фото: REUTERS

Нефтегазовые доходы России выросли почти на 50% на фоне антироссийских санкций, в том числе в области энергетики. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на полях Восточного экономического форума в четверг, 8 сентября 2022 года.

"Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета - почти наполовину", - констатировал Мишустин.

Напомним, Михаил Мишустин поручил Минэнерго, Минпромторгу и Минфину подготовить предложения, которые будут стимулировать нефтегазовые компании пользоваться отечественным оборудованием.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава государства Владимир Путин сообщил о росте доходов российского бюджета.

"Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, наполняемость бюджета идет. Растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, ненефтегазовые тоже (на 24% за последнее время)", - уточнил президент России.