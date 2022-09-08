ФСБ пресекла деятельность московской ячейки террористов, финансировавшей ИГИЛ*

Задержаны участники террористической ячейки, которые перевели боевикам ИГИЛ* свыше 100 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Москве и Московской области пресекли преступную деятельность террористической ячейки, которая занималась финансированием запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участники законспирированной ячейки задержаны. По данным ведомства, они перечислили на подконтрольные террористам счета свыше 100 тысяч рублей.

Как ранее писал сайт KP.RU, ФСБ России задержала участника запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ*, который планировал теракт в Индии.

Сотрудники силовых структур выяснили, что смертник планировал самоподрыв с целью убийства одного из представителей индийских властей.

Террорист – уроженец Центральной Азии. Он был завербован одним из главарей ИГИЛ* во время посещения Турции.

* запрещенная в России террористическая организация