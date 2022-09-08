Задержан наводчик дрона, ударившего по зданию администрации Энергодара Фото: REUTERS

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в четверг, 8 сентября, в городе Энергодар был задержан наводчик - корректировщик, указавший координаты, а также корректировавший удар дрона - камикадзе украинских войск на здание городской администрации.

«В Энергодаре задержан наводчик - корректировщик, наводивший дрон - камикадзе ВСУ на здание администрации города», - заявил член главного совета администрации области в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня, 8 сентября, поступило сообщение о том, что украинский дрон - камикадзе атаковал здание администрации города Энергодар. Как писал сайт KP.RU, городские власти заявили, что по предварительной информации, беспилотник сбросил на крышу здания самодельное взрывное устройство. В сообщении также отмечалось, что обошлось без жертв, а также никто не пострадал.