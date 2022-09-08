Трасс заявила, что вся Великобритания озабочена новостями о здоровье Елизаветы II Фото: REUTERS

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что все Соединенное Королевство озабочено новостями о здоровье королевы Елизаветы II, отметив, что мысли британцев с семьей монарха.

«Вся страна глубоко озабочена новостями из Букингемского дворца сегодня в обед. Мои мысли и мысли людей по всему Соединенному Королевству с ее величеством королевой и ее семьей в это время», - написала глава британского правительства в Twitter.

Напомним, накануне Букингемский дворец заявил, что врачи британской королевы обеспокоены состоянием здоровья 96-летней Елизаветы II, рекомендовав ей находиться под медицинским наблюдением.

Как писал сайт KP.RU, СМИ сообщают, что на фоне таких сообщений принц Чарльз и принц Уильям едут в Шотландию к королеве, а позже телеканал BBC, который принял решение изменить эфирную сетку из-за новостей о королеве, сообщил, что Принц Чарльз сейчас находится с Елизаветой II.