Во Владивостоке открылся международный фестиваль дикой природы “Золотая черепаха”

Подводный фотограф, президент Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха» Андрей Сухинин Фото: Николай ГАГАРИНОВ

В парке Владивостока «Россия – моя история» 5 сентября открылся международный фестиваль дикой природы “Золотая черепаха”. Об этом в открытой студии “Комсомольской правды” рассказал президент фестиваля Андрей Сухинин.

“В настоящий момент это больше эколого-просветительский проект, целями и задачами которого является изменение экологического сознания и поведения людей через искусство”, - пояснил Сухинин.

Фестивалю уже 16 лет. Начиналось все с обычной выставки фотографий дикой природы. За это время фестиваль эволюционировал в большой эколого-просветительский проект.

“Мы выбрали такой способ говорить о важном, о серьезном очень простым, очень доступным каждому языком культурных кодов. Они понятны любому человеку, говорящему на любом языке. Это красота. И в тот момент, когда человек погружается, чувства, эмоции раскрываются, мы говорим самое главное – что эта красота не бесконечна, это очень хрупкое совершенство”, - поясняет президент фестиваля.

Первое, что лежит в основе всего проекта - конкурс, который проводится в трех жанрах. Это фотография дикой природы, это живопись и экоплакаты. На фестивале можно увидеть контент о дикой природе мирового уровня. В первую очередь это изображения, которые сопровождаются интересной информацией о том или ином явлении природы с научной точки зрения.

“ Если говорить про фотографии дикой природы, мы входим в тройку крупнейших и самых престижных фотоконкурсов в мире. Мы делим там второе или третье место с немецким конкурсом. Первое место традиционно занимает британский конкурс, которому уже 57 лет, а нам всего 16. Но у нас все впереди. Мы рано или поздно станем первыми”, - рассказал Сухинин.

Также на фестивале можно приобрести альбом с фотографиями. Его фестиваль “Золотая черепаха” выпускает каждый год. По словам Андрея Сухинина”, это невероятная книга, великолепно выполненная и с точки зрения дизайна, и с точки зрения контента.

Андрей Сухинин утверждает, что на фестивали поднимаются важные экологические проблемы, как, например, изменение климата или исчезновение животных. Фестиваль учит своих участников бережному отношению к природе и созерцанию ее красот в первозданном виде.

“Если говорить о географии наших фестивалей, в следующем году, наверное, у нас все получится, при поддержке наших партнеров, это Китай. Мы наметили себе выставки вы пяти крупных китайских городах”, - прогнозирует президент фестиваля, - мы планируем расширять географию уже по России. Фестиваль становится более известным, узнаваемым”.

Ранее сайт KP.RU писал о том, какие глобальные экологические вызовы ждут Россию в ближайшем будущем. Среди прочего Всероссийское общество охраны природы выводит на первое место проблему охраны окружающей среды. Для этого создаются проекты по переработке мусора, очистке окружающей среды и экологическому просвещению населения.