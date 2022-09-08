Путин назначил Алексея Дедова новым послом России в Иране Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сменил посла РФ в Иране. Им назначен Алексей Дедов.

«Назначить Дедова Алексея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Исламской республике Иран», – сказано в указе главы государства на портале правовой информации.

Другим указом президент освободил от должности посла России в Иране Левана Джагаряна. Теперь он будет послом РФ на Шри-Ланке и по совместительству на Мальдивах.

Как писал сайт KP.RU, ранее посол Соединенных Штатов Джон Салливан завершил свою работу в качестве посланника в России и покинул Москву. Дипломат вернулся в США (чем он планируется заниматься далее, не уточняется). Известно, что до прибытия его преемника обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять дипломат Элизабет Руд.