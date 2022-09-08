Британский телеканал BBC поменял эфирную сетку из-за сообщений об ухудшении здоровья Елизаветы II Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский телеканал BBC в четверг, 8 сентября, принял решение об изменение своей эфирной сетки после сообщений об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II.

Телеканал прервал запланированное вещание новостной программой, в которой сообщалось о состоянии здоровья королевы, после сообщения Букингемского дворца о том, что врачи озабочены здоровьем монарха.

Напомним, сегодня, 8 сентября, Букингемский дворец сообщил, что врачи 96-летней британской королевы обеспокоены состоянием здоровья Елизаветы II, поэтому ей советовали находиться под медицинским наблюдением. Также сообщалось, что Принц Чарльз приехал к монарху после этих сообщений.

Как писал сайт KP.RU, Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, комментируя эти сообщения, заявила, что вся страна озабочено новостями о здоровье королевы, а мысли британцев с семьей Елизаветы II.