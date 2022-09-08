Европейский Центробанк впервые в истории повысил базовую ставку на 75 пунктов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский Центральный банк впервые в истории принял решение повысить базовую ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,25% годовых с 0,5% годовых. Об этом регулятор сообщил в четверг, 8 сентября.

«Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 1,25%, 1,5% и 0,75% соответственно с 14 сентября 2022 года», - сказано в заявлении регулятора.

В сообщении регулятора отмечается, что Европейский Центральный банк ожидает дальнейшего повышения базовой ставки на следующих заседаниях. В заилении рекомендуется совет «еще больше повысить процентные ставки» для того, чтобы ослабить спрос, а также «защититься от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий».

Напомним, сегодня, 8 сентября, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предупредил, что грядущая зима в Европейском союзе станет «одной из самых худших в истории», указав на рекордно высокую стоимость газа, а также заявил о возможной рецессии в еврозоне из-за цены на голубое топливо.