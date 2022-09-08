Итальянский военный корреспондент Маттиа Сорби был спасен российскими военнослужащими

Вооруженные силы Украины организовали провокацию с целью подрыва итальянского журналиста Маттиа Сорби на мине в Херсонской области. Российские военные обнаружили иностранца, оказали ему первую помощь и доставили в госпиталь, заявили в Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, ВСУ планировали обвинить РФ в гибели итальянского военного корреспондента.

Отмечается, что 29 августа нынешнего года - с началом попыток украинского "контрнаступления" на Херсонском направлении (которое было начато по прямому приказу Владимира Зеленского, но в итоге закончилось полным провалом и гибелью нескольких сотен украинских военных) - Маттиа Сорби отправился на передовую в сопровождении двух неизвестных ему людей в украинской военной форме.

По словам работавшего в зоне украинского конфликта журналиста из Италии, именно эти люди пообещали сопроводить его на такси до линии соприкосновения, однако на подъезде к месту вышли из авто, показали дорогу, скрыв, что она заминирована – и ушли. Поехав дальше, машина, в которой находился Сорби, подорвалась на украинской мине, водитель погиб, сам итальянец тяжело ранен.

Ранее в итальянских СМИ появлялись сообщения, что Сорби пропал без вести. Сейчас же издания, с которыми он сотрудничал, пишут о том, что журналисту буквально чудом удалось спастись благодаря российским военнослужащим.