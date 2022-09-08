В Минэнерго Бельгии назвали установку потолка цен на российский газ “чисто политическим шагом”

Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен заявил, что установить потолок цен на российский газ лишь "политический" шаг, он не поможет снизить его стоимость для домохозяйств и бизнеса в Евросоюзе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен заявил, что установить потолок цен на российский газ лишь "политический" шаг, он не поможет снизить его стоимость для домохозяйств и бизнеса в Евросоюзе. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

“Наше намерение в первую очередь состоит в том, чтобы снизить цены. Ограничение только на российский газ не приведет к снижению цен", - заявила агентству Ван дер Стратен.

Также она добавила, что предложение установить потолок цен на газ из России "носит чисто политический характер"

Ранее сайт KP.RU писал, что мэр одного из городов Бельгии Антверпена объявил свою страну банкротом. Причиной стал уход компаний из государства, по мнению Барт Де Вевер, из-за “зеленой” политики - отказу от угля, газа, нефти и АЭС. Бельгийцы активно обсуждали слова политика, припомнив, что партия, в которой он состоял, 10 лет назад одобрила отказ от атомной энергетики.