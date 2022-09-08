Все дети Елизаветы II приехали в замок королевы после сообщений о ее здоровье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все дети Елизаветы II приехали в шотландский замок королевы Балморал после сообщений об обеспокоенности врачей состоянием здоровья монарха. Об этом сообщает издание Birmingham Live.

Ранее появилось сообщение о том, что в замок уже приехал наследник престола принц Уэльский Чарльз, а также внук Елизаветы II принц Уильям. Позднее СМИ заявили, что к королеве прибыли сыновья Эдвард и Эндрю, а также дочь Анна. По данным телеканала Sky News, принц Гарри и его жена Меган Маркл также выезжают в Шотландию.

Напомним, сегодня, 8 сентября, Букингемский дворец объявил о том, что врачи 96-летней королевы обеспокоены ее состоянием здоровья, поэтому Елизавете II советовали находиться под медицинским наблюдением. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, комментируя такие сообщения, сказала, что вся страна озабочено новостями о здоровье монарха, а мысли британцев с ее семьей.