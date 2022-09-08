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В мире8 сентября 2022 13:34

Корреспондент BBC из пула британской королевы намекнул, что Елизавета II при смерти

Журналист призвал британцев готовиться к худшему
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Корреспондент BBC из пула британской королевы намекнул, что Елизавета II при смерти

Корреспондент BBC из пула британской королевы намекнул, что Елизавета II при смерти

Фото: REUTERS

Корреспондент BBC Николас Уитчелл из пула британской королевы в связи с плохим состоянием Елизаветы II намекнул, что монарх находиться при смерти.

В эфире телеканала он призвал подданных Великобритании готовиться к худшему. В эфир он вышел в черном костюме.

Напомним, сегодня, 8 сентября, Букингемский дворец сообщил, что врачи 96-летней британской королевы обеспокоены состоянием ее здоровья, поэтому Елизавете II рекомендовали находиться под медицинским наблюдением. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, комментируя такие новости, заявила, что вся страна озабочена новостями о здоровье монарха, а мысли граждан с ее семьей.

Как писал сайт KP.RU, сообщается, что все дети Елизаветы II уже приехали в ее шотландский замок Балморал после сообщений об обеспокоенности врачей состоянием здоровья монарха. По данным телеканала Sky News, принц Гарри и его жена Меган Маркл также выезжают в Шотландию.