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В мире8 сентября 2022 13:46

Премьеры прибалтийских республик и Польши назвали путешествие по ЕС привилегией

В заявлении сказано о необходимости усилить безопасность в странах - участницах шенгенского соглашения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Премьеры прибалтийских республик и Польши назвали путешествие по ЕС привилегией

Премьеры прибалтийских республик и Польши назвали путешествие по ЕС привилегией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши сделали совместное заявление после принятия запрета на въезд для российских граждан, назвав путешествие по странам Европейского союза привилегией, а не правом человека.

«Путешествие по ЕС - привилегия, а не право человека», - сказано в совместном сообщении премьеров, которые также объяснили свое решение необходимостью усилить безопасность в странах - участницах шенгенского соглашения.

Напомним, еще в начале августа премьер Эстонии Кая Каллас призвала Европейский союз прекратить выдавать въездные визы российским гражданам, назвав посещение Европейского союза «привилегией», а не правом человека.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 8 сентября, в Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что с 19 сентября 2022 года страны Прибалтики и Польша закрывают въезд для россиян, в том числе, для граждан, имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами.