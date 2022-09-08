Букингемский дворец отменил смену караула из-за состояния здоровья Елизаветы II Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Церемония смены караула Букингемского дворца в четверг, 8 сентября, была отменена после сообщений об ухудшении здоровья британской королевы Елизаветы II.

Как сообщает издание Mirror, у ворот Букингемского дворца появилась табличка с надписью: «Сегодня церемонии смены караула не будет».

Напомним, сегодня, 8 сентября, Букингемский дворец сообщил, что врачи 96-летней британской королевы обеспокоены состоянием ее здоровья, поэтому Елизавете II рекомендовали находиться под медицинским наблюдением. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, комментируя такие новости, заявила, что вся страна озабочено новостями о здоровье монарха, а мысли граждан с ее семьей.

Как писал сайт KP.RU, сообщается, что все дети Елизаветы II уже приехали в ее шотландский замок Балморал после сообщений об обеспокоенности врачей состоянием здоровья монарха. По данным Sky News, принц Гарри и его жена Меган Маркл приняли решение направиться в Шотландию.