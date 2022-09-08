Rzeczpospolita: Польша решила потребовать от властей Чехии возвращения территорий

Польские власти неожиданно публично заявили претензии на часть территорий Чехии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшее время правительство Польши может публично предъявить территориальные претензии Чехии и потребовать 368,44 га земли. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

«Речь идет о компенсации невыгодного для Польши раздела польско-чехословацкой границы в 1950-х годах», — говорится в материале польского СМИ.

При этом депутат Европарламента от польской партии «Гражданская платформа» Ян Ольбрихт жестко раскритиковал эту инициативу Варшавы, сославшись на то, что во время конфликта на Украине европейским государствам было бы крайне неуместно решать подобные спорные вопросы с соседними странами.

Ранее власти Польши также заявили о том, что Германия якобы собирается вернуть себе часть территорий, которые сейчас принадлежат Варшаве. С соответствующим заявлением выступил глава польского Нацбанка Алан Глампинский.

По его словам, подобные намерения официального Берлина вполне серьезны. Российский политолог Алексей Ярошенко подтвердил слова Глампинского и сообщил, что считает крайне вероятной возможную активность Германии по возвращении "своих исторических территорий", которые на сегодняшний день принадлежат другим европейским государствам. Однако в возможность военной эскалации в ЕС из-за подобных территориальных споров эксперт не верит.