В Чувашии количество химиотерапий увеличилось в шесть раз

Одной из важнейших задач регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», входящего в Стратегию социально-экономического развития Чувашии является создание сети центров амбулаторной онкологической помощи. Они необходимы для обеспечения своевременности и комфортности прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения на наличие онкологических заболеваний.

Сообщается, что данные центры имеют дневные стационары для повышения доступности химиотерапии, что позволит добиться снижения смертности населения и увеличить продолжительность жизни.

На сегодняшний день в республике действуют три таких центра: на базе Канашского ММЦ, Центральной городской больницы и Новочебоксарской городской больницы. В текущем году в Шумерле планируется открытие еще одного такого учреждения.

Как стало известно, за 8 месяцев 2022 года более 18 тысяч раз пациенты посетили Центры амбулаторной онкологической помощи. При этом в шесть раз выросло число случаев химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара.

Как говорит заместитель главного врача по организационно-методической работе Александр Мыциков, задача Центров амбулаторной онкологической помощи – проведение уточняющего обследования в кратчайшие сроки, выполнение биопсии, установление предварительного диагноза и направление пациента в региональный онкодиспансер. Это позволяет сократить сроки обследования, и заболевший сможет скорее приступить к лечению.