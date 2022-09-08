В Нижегородской области презентовали возможности ИНТЦ «Квантовая долина»

«На сегодняшний день есть несколько десятков компаний, подтвердивших намерения реализовать у нас те или иные проекты. Часть из них будет вкладывать средства в строительство объектов, а часть разместится в объектах, которые появятся на площадках», - отметил Глеб Никитин.

Глава региона пояснил, пока статус участника «Квантовой долины» можно получить по принципу экстерриториальности. Таким образом, эту возможность имеют даже те компании, которые находятся за пределами региона. Тогда в течение трех лет компания будет получать налоговые и таможенные льготы. Однако после ввода объектов ИНТЦ в эксплуатацию такая компания обязана зарегистрироваться на его территории. В любом случае, потенциальные резиденты обязаны будут продемонстрировать определенные показатели эффективности, в том числе по созданию высокотехнологичных рабочих мест, коммерциализации своего проекта и выхода на рынок.

«У нас в регионе создана в своем роде уникальная система поддержки бизнеса. В зависимости от того, на что нацелен инвестор и какие у него есть потребности, он может выбрать наиболее подходящий льготный налоговый режим, выбрав территорию, где разместит свое производство. Это может быть особая экономическая зона, территория опережающего развития или инновационный научно-технологический центр. К примеру, ИНТЦ дает возможность получить налоговые и таможенные льготы. В течение десяти лет налог на прибыль, имущество и НДС, а также таможенные платежи для резидентов будут равны нулю процентов, а страховые взносы составят всего 14 процентов. При этом нам важно поддержать именно компании, занятые в научной деятельности, поэтому есть ограничение по выручке — не более миллиарда рублей, и прибыли — не более 300 миллионов рублей в год», - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян о комфортных условиях для развития, которые предоставляет предприятиям «Квантовая долина».

Потенциал ИНТЦ «Квартовая долина» презентовал руководитель её управляющей компании Тимур Халитов. Планируется организовать пять кластеров. Они станут работать по разным направлениям: «Передовые цифровые, включая квантовые, технологии», «Инновационные производства, компоненты и материалы», «Экология и ликвидация накопленного экологического ущерба», «Интеллектуальные транспортные системы», «Высокотехнологичная персонализированные медицина и медицинское приборостроение». Участки ИНТЦ расположатся в Нижнем Новгороде, а также на территории Дзержинска. «Суммарно площадь застройки превысит 100 тысяч квадратных метров. Планируется, что в ближайшие три года будет построено первое здание ИНТЦ», - добавил Тимур Халитов.

Он также отметил, что проект «Квантовой долины» будет воплощаться преимущественно на средства частных компаний. Бюджетные средства предполагается тратить на инженерные изыскания и подготовку проектно-сметной документации.

«ИНТЦ «Квантовая долина» уже сейчас работает в тесной связке с Нижегородским научно-образовательным центром – НОЦ. Его аналитики заняты разработкой стратегии научно-технологического развития ИНТЦ, которая будет представлена в ближайшее время. Также команда Нижегородского НОЦ будет консультировать компании, планирующие стать резидентами «Квантовой долины», - разъяснил Тимур Халитов.

Ознакомиться с возможностями, которые предоставляет бизнесу и научным организациям Нижегородский НОЦ, можно на сайте организации.