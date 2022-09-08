Sony Music Group полностью уходит с российского рынка Фото: EAST NEWS

Звукозаписывающая компания Sony Music Group решила полностью уйти из России. Она передаст российское подразделение местной управляющей компании.

«Поскольку спецоперация продолжает оказывать разрушительное гуманитарное воздействие на Украину, а санкции в отношении России продолжают усиливаться, мы больше не можем сохранять присутствие в России», – передает Billboard заявление Sony Music Group.

Компания обратилась к российским стриминговым сервисам с запросом удалить репертуар исполнителей, связанных с ней. Речь идет, например, о певце Эде Ширане.

Напомним, ранее шведский музыкальный сервис Spotify приостановит работу в России. В компании заявили, что приняли решение о приостановке деятельности в стране «после тщательного рассмотрения вариантов, исходя из текущих обстоятельств».

6 марта сервис объявил, что отменяет в России Premium-подписку «в связи с новыми внешними ограничениями».