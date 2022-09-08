«Аэрофлот» возобновит полеты в Таиланд и Арабские Эмираты

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит полеты в Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд Фото: REUTERS

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты в Таиланд и ОАЭ, которые считаются популярными у россиян курортными странами. Эти маршруты войдут в зимнее расписании компании-2022/2023.

Об этом на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ)-2022 сообщил гендиректор российского авиаперевозчика Сергей Александровский.

«Уже запущены продажи в Пхукет, в ближайшее время планируем открыть Бангкок», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что с 8 октября нынешнего года "Аэрофлот" собирается возобновить полеты на другой крайне популярный у граждан РФ курорт - Сейшельские острова. Предполагается, что полеты в эту страну будут выполняться как минимум дважды в неделю.

Большинство международных авиаперелетов были приостановлены "Аэрофлотом" весной 2022 года, однако спустя несколько месяц компания начала возобновлять рейсы по различным зарубежным направлениям (прежде всего, по тем, которые пользуются повышенным спросом у россиян).