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Общество8 сентября 2022 15:40

Политолог Бредихин назвал плюсы электронного голосования на выборах

Он отметил, что у населения повысится доверие к властным органам и государственным процессам, которые сейчас реализуются
София ГОНЧАРОВА
Политолог Бредихин назвал плюсы электронного голосования на выборах

Политолог Бредихин назвал плюсы электронного голосования на выборах

Фото: Евгения ГУСЕВА

В России в период с 9 по 11 сентября пройдут выборы депутатов муниципальных образований. В Москве для этого вводят систему электронного голосования.

- В голосовании примут участие люди, которые вообще не ходили на выборы. Не потребуется брать никакие открепительные, не нужно заранее регистрироваться. Все просто: зашел через свой личный кабинет, проголосовал, - рассказал "Пятому каналу" политолог Антон Бредихин.

Он также добавил, что электронный способ голосования имеет свои плюсы. В частности, благодаря таком формату у граждан есть возможность сразу увидеть всю информацию о кандидатах и их избирательных кампаниях.

- Благодаря этому повышается уровень доверия к новым технологиям ... А оппозиция не сможет критиковать выборы и их результаты — это факт. Им придется смириться с этим, - отметил эксперт.