Политолог Бредихин назвал плюсы электронного голосования на выборах Фото: Евгения ГУСЕВА

В России в период с 9 по 11 сентября пройдут выборы депутатов муниципальных образований. В Москве для этого вводят систему электронного голосования.

- В голосовании примут участие люди, которые вообще не ходили на выборы. Не потребуется брать никакие открепительные, не нужно заранее регистрироваться. Все просто: зашел через свой личный кабинет, проголосовал, - рассказал "Пятому каналу" политолог Антон Бредихин.

Он также добавил, что электронный способ голосования имеет свои плюсы. В частности, благодаря таком формату у граждан есть возможность сразу увидеть всю информацию о кандидатах и их избирательных кампаниях.

- Благодаря этому повышается уровень доверия к новым технологиям ... А оппозиция не сможет критиковать выборы и их результаты — это факт. Им придется смириться с этим, - отметил эксперт.