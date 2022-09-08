Историк Думин заявил, что принц Чарльз станет королем Британии в случае смерти Елизаветы II Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Историк-генеалог Станислав Думин заявил, что в Великобритании прописана процедура с определенной последовательностью действий в случае смерти королевы Елизаветы II.

По словам специалиста, если королева умирает и никаких иных распоряжений не имеется, то ее новым королем станет принц Чарльз.

- Как это было, когда умер отец Елизаветы - она находилась в путешествии в Африке, узнала об этом, сидя на дереве, как говорили, а спустилась уже королевой, то есть она стала королевой в момент смерти своего предшественника, - объяснил историк в беседе с изданием Lenta.ru.

После этого, как уточнил Думин, появятся некрологи, которые заранее были написаны.

- Затем торжественные похороны, процедура коронации, - добавил эксперт.

Тем временем, телеканал "360" отмечает, что сейчас состояние королевы вызывает опасения врачей. Она остается под медицинским наблюдением. В шотландский замок Балморал, где находится Елизавета II, выехали принцы Чарльз и Уильям.