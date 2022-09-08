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Экономика8 сентября 2022 16:22

Центробанк продлил запрет взимать комиссию с физлиц при выдаче им валюты с вкладов и счетов

Мера будет действовать до 9 марта 2023 года
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Центробанк продлил запрет взимать комиссию с физлиц при выдаче им валюты с вкладов и счетов

Центробанк продлил запрет взимать комиссию с физлиц при выдаче им валюты с вкладов и счетов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Банк России продлил запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при валюты с вкладов или счетов

«Совет директоров Банка России продлил до 9 марта 2023 года запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов», – сообщается на сайте регулятора.

Первоначально эта мера была введена в марте этого года и должна была закончиться 9 сентября 2022. До 9 марта 2023 также будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств.

Напомним, ранее ЦБ продлил до 9 марта 2023 года ограничения на снятие физическими лицами наличной валюты со счетов и вкладов. Они могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года.