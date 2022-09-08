Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика8 сентября 2022 16:48

Путин запретил без разрешения кабмина проводить сделки с долями российских компаний, принадлежащих иностранцам из недружественных стран

Президент РФ установил новые правила продажи российских активов гражданами недружественных государств
Александр КИСЛОВ
Владимир Путин изменил правила продажи иностранцами из недружественных стран долей в российских компаниях

Владимир Путин изменил правила продажи иностранцами из недружественных стран долей в российских компаниях

Президент РФ Владимир Путин установил для лиц из недружественных стран особый порядок операций с долями в российских обществах с ограниченной ответственностью (ООО).

Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно указу Путина, сделки по продаже долей в российских компаниях могут осуществляться иностранцами из недружественных РФ стран исключительно "на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и при необходимости содержащих условия их исполнения".

В документе отдельно отмечается, что новые правила и ограничения не касаются банков и некредитных финансовых организаций, а также компаний сферы ТЭК (топливно-энергетического комплекса).

Ранее в Кремле заявили о том, что западные политики (прежде всего, в США) активно давят на бизнесменов из своих стран, вынуждая их продавать и сворачивать свой бизнес в России. Однако, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, многие фирмы и предприниматели собираются продолжать работу на российском рынке, несмотря на все подобные угрозы со стороны политической элиты своих стран.