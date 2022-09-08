Путин запретил без разрешения кабмина проводить сделки с долями российских компаний, принадлежащих иностранцам из недружественных стран

Владимир Путин изменил правила продажи иностранцами из недружественных стран долей в российских компаниях

Президент РФ Владимир Путин установил для лиц из недружественных стран особый порядок операций с долями в российских обществах с ограниченной ответственностью (ООО).

Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно указу Путина, сделки по продаже долей в российских компаниях могут осуществляться иностранцами из недружественных РФ стран исключительно "на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и при необходимости содержащих условия их исполнения".

В документе отдельно отмечается, что новые правила и ограничения не касаются банков и некредитных финансовых организаций, а также компаний сферы ТЭК (топливно-энергетического комплекса).

Ранее в Кремле заявили о том, что западные политики (прежде всего, в США) активно давят на бизнесменов из своих стран, вынуждая их продавать и сворачивать свой бизнес в России. Однако, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, многие фирмы и предприниматели собираются продолжать работу на российском рынке, несмотря на все подобные угрозы со стороны политической элиты своих стран.