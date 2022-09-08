Врач оценил шанс одновременного заражения гриппом и коронавирусом Фото: Ксения Высотина

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что произойдет с человеком, если он одновременно заразится гриппом и COVID-19.

По словам эксперта, с течением времени один вирус вытеснит другой. Об этом пишет Lenta.ru.

- Коронавирусная инфекция по-прежнему дает несколько более высокую смертность, чем грипп, и чаще оставляет долговременные последствия, - отметил врач. При этом он отметил, что к гриппу не следует относится легкомысленно.

- Он уже как будто стал привычной инфекцией, но вакцинироваться от него нужно. Грипп тоже может протекать тяжело, - предупредил Альтштейн.

Шанс заразиться одновременно коронавирусом и гриппом существует, но он крайне мал, считает вирусолог. Если же это произойдет, то при заболевании гриппом и коронавирусом одновременно человек не будет испытывать усиление симптомов, заявил доктор.

Ранее телеканал "360" сообщал, что глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что осенью возникнет резкий рост заболеваемости COVID-19. В ближайшие недели количество заразившихся коронавирусом за все время пандемии составит 250 миллионов человек, отметил он.