Британия объявила национальный траур из-за смерти королевы Елизаветы II на 10 дней Фото: REUTERS

В Великобритании объявлен национальный траур сроком на десять дней в связи со смертью королевы Соединенного Королевства Елизаветы II. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Период национального траура начался. Он продлится до похорон, которые, как ожидается, пройдут через 10 дней после смерти королевы», – передает телеканал сообщение Букингемского дворца.

Как писал сайт KP.RU, Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Сейчас королевская семья готовится к похоронам августейшей особы и предстоящей коронации нового британского монарха.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.

Скончавшаяся британская королева Елизавета II взошла на трон 70 лет назад 6 февраля 1952 года - в возрасте 25 лет. Именно в тот день скончался ее отец - британский король Георг VI. Летом 2022 года в Лондоне и других британских городах проходили масштабные торжества по случаю платинового юбилея правления Елизаветы II.