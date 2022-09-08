Принц Чарльз сделал первое заявление после смерти Елизаветы II Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принц Чарльз, унаследовавший титул короля Великобритании, заявил, что смерть Елизаветы II стала для него огромно печалью.

«Смерть моей любимой матери, Ее Величества королевы – момент огромной печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим из-за потери любимого суверена и очень любимой матери», – сказано в Twitter Букингемского двора.

Как писал сайт KP.RU, Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Сейчас королевская семья готовится к похоронам августейшей особы и предстоящей коронации нового британского монарха.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.

Скончавшаяся британская королева Елизавета II взошла на трон 70 лет назад 6 февраля 1952 года - в возрасте 25 лет. Именно в тот день скончался ее отец - британский король Георг VI. Летом 2022 года в Лондоне и других британских городах проходили масштабные торжества по случаю платинового юбилея правления Елизаветы II.