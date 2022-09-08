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В мире8 сентября 2022 18:18

Принц Чарльз сделал первое заявление после смерти Елизаветы II

Принц Чарльз заявил, что смерть Елизаветы II стал для него «огромной печалью»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Принц Чарльз сделал первое заявление после смерти Елизаветы II

Принц Чарльз сделал первое заявление после смерти Елизаветы II

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принц Чарльз, унаследовавший титул короля Великобритании, заявил, что смерть Елизаветы II стала для него огромно печалью.

«Смерть моей любимой матери, Ее Величества королевы – момент огромной печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим из-за потери любимого суверена и очень любимой матери», – сказано в Twitter Букингемского двора.

Как писал сайт KP.RU, Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Сейчас королевская семья готовится к похоронам августейшей особы и предстоящей коронации нового британского монарха.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.

Скончавшаяся британская королева Елизавета II взошла на трон 70 лет назад 6 февраля 1952 года - в возрасте 25 лет. Именно в тот день скончался ее отец - британский король Георг VI. Летом 2022 года в Лондоне и других британских городах проходили масштабные торжества по случаю платинового юбилея правления Елизаветы II.