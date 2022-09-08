Путин выразил королю Карлу III соболезнования в связи со смертью Елизаветы II Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Королю Великобритании Карлу III в связи со смертью кончиной Королевы Елизаветы II.

«На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене», – заявил глава российского государства в телеграмме.

Президент РФ попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании.

Как писал сайт KP.RU, Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Сейчас королевская семья готовится к похоронам августейшей особы и предстоящей коронации нового британского монарха.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.

Скончавшаяся британская королева Елизавета II взошла на трон 70 лет назад 6 февраля 1952 года - в возрасте 25 лет. Именно в тот день скончался ее отец - британский король Георг VI. Летом 2022 года в Лондоне и других британских городах проходили масштабные торжества по случаю платинового юбилея правления Елизаветы II.