Кадыров сообщил о закреплении союзных войск в Соледаре в ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 8 сентября сообщил, что союзные войска продолжают закрепляться в Соледаре в Донецкой Народной Республики (ДНР).

По его словам, они уже готовятся взять город под полный контроль. Об этом политик написал в посте в своем Telegram-канале.

- Спецназ "Ахмат" вместе с союзными войсками готовится взять под полный контроль город Соледар ДНР. После планомерного уничтожения большого количества нацистской боевой техники и живой силы бойцы закрепляются в городе, - говорится в сообщении Кадырова.

Днем ранее глава Чечни объявил об отправке из Грозного в зону проведения спецоперации бойцов из двух элитных специальных подразделений. Речь идет о специалистах полка "Север" и батальона "Юг".

А до этого Кадыров сообщал об отправке новой части добровольцев на Украину в зону проведения спецоперации. Он утчонили, что у добровольцев хорошая подготовка.