Эрдоган объявил о задержании в Турции одного из "ключевых главарей" ИГИЛ* Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о задержании в стране одного из "ключевых главарей" террористической группировки ИГ*. Об этом сообщает NTV.

В публикации отмечается, что мужчина был захвачен турецкими силами безопасности.

- Президент Эрдоган заявил, что Главное управление безопасности, полицейское управление Стамбула ... провели важную операцию против террористической организации ...и что один из самых важных руководителей ... Башар Хаттаб Газаль ас-Сумайдаи был захвачен в Турции, - отмечается в статье.

8 сентября сайт KP.RU сообщал, что сотрудники ФСБ России в Москве и Московской области пресекли преступную деятельность террористической ячейки, которая занималась финансированием запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ*. Участники законспирированной ячейки задержаны. По данным ведомства, они перечислили на подконтрольные террористам счета свыше 100 тысяч рублей.

*Запрещенная в России террористическая организация