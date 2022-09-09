Небензя предупредил о риске прямого столкновения НАТО с Россией Фото: REUTERS

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что опосредованная конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения альянса с РФ. Об этом он рассказал на заседании Совета Безопасности ООН.

- Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения РФ с альянсом, несмотря на утверждения, что там делают все возможное для того, чтобы избежать подобного сценария, - отметил Небензя.

Постпред также указал, что российскую сторону без каких-либо оснований обвиняют в ядерном шантаже, несмотря на то, что новый британский премьер из Лиз Трасс открыто заявляла о готовности применить ядерное оружие, нажать на "ядерную кнопку".

Весной этого года замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко предупреждал об угрозе прямого столкновения России и НАТО. Политик отметил, что отношения страны с альянсом уже не будут прежними.

Позже глава Минобороны США Ллойд Остин высказывал мнение, что Россия не желает вступать с военное столкновение с Североатлантическим альянсом. По его мнению, в случае столкновения с Россией может произойти эскалация, "которую никто не хочет видеть".