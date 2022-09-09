Небензя заявил, что Боррель "вконец потерял дипломатические берега" Фото: REUTERS

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что главу европейской дипломатии Жозеп Боррель "вконец потерял дипломатические берега".

Он считает, что с момента незаконного переворота Украина для Запада представляла интерес исключительно в качестве пешки в геополитической борьбе за ослабление России.

- Поэтому мирный сценарий ни Британию, ни Соединенные Штаты не устроил бы. В Киев поехали эмиссары, внушившие Зеленскому, что Запад готов сделать все для победы Украины, кроме прямого военного вмешательства, - отметил постпред.

Весной этого года впервые в истории глава европейской дипломатии пожелал недипломатического разрешения конфликта. Боррель заявлял, что конфликт на Украине должен быть разрешен "на поле боя", а не дипломатическим путем. Также он высказывал мнение, что Европа не способствует распространению конфликта на Украине.