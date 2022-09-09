Небензя потребовал от США и Британии доказать "закупки" Россией оружия у Ирана и КНДР Фото: REUTERS

Постпред России при ООН Василий Небензя попросил представителей Соединенных Штатов и Британии привести доказательства "закупки" Россией вооружения у Ирана и Северной Кореи (КНДР).

В качестве альтернативного варианта он предложил "расписаться в распространении недостоверной информации".

- Привлекли внимание безапелляционные утверждения США и Соединенного Королевства о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Я хотел бы попросить их сейчас привести конкретные доказательства, либо расписаться в распространении недостоверной информации в стенах Совета безопасности, - сказал Небензя.

В ответ на его словам дипломаты от Великобритании и Штатов промолчали.