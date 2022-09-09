Установочную партию российских истребителей Су-75 Checkmate произведут в 2026 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Установочную партию перспективных российских однодвигательных истребителей Су-75 Checkmate произведут в 2026 году. Об этом говорится в материалах, представленных на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

- Легкий тактический самолет Су-75 ... 2026 год - производство установочной партии, - отмечается в документе, который цитирует ТАСС.

Как писал сайт KP.RU, российский однодвигательный истребитель Су-75 Cheсkmate впервые был представлен за границей 14 ноября в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021. Что касается вопроса о серийном производстве аппарата, то, как рассказывал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, это ожидается в 2026 году.

Напомним, данный самолет создан с технологией малозаметности и оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух – воздух" и "воздух – земля". Еще одна особенность истребителя заключается в его способности одновременно поражать до шести целей.