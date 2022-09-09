Sabah: Евросоюз приближается к капитуляции перед Россией из-за газа
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Европейский союз становится все ближе к капитуляции перед Россией в вопросе газа, считает обозреватель издания Sabah Хасан Басри Ялчин.
Автор обращает внимание на то, что страны ЕС не в состоянии решить вопрос с поставками голубого топлива.
- Если вы не находите решения, то сдаетесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение будет означать ниспровержение западной системы, - говорится в публикации.