Sabah: Евросоюз приближается к капитуляции перед Россией из-за газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз становится все ближе к капитуляции перед Россией в вопросе газа, считает обозреватель издания Sabah Хасан Басри Ялчин.

Автор обращает внимание на то, что страны ЕС не в состоянии решить вопрос с поставками голубого топлива.

- Если вы не находите решения, то сдаетесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение будет означать ниспровержение западной системы, - говорится в публикации.