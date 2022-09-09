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Экономика9 сентября 2022 2:33

Sabah: Евросоюз приближается к капитуляции перед Россией из-за газа

Обозреватель издания обращает внимание на то, что страны ЕС не в состоянии решить вопрос с поставками голубого топлива
Источник:kp.ru
Sabah: Евросоюз приближается к капитуляции перед Россией из-за газа

Sabah: Евросоюз приближается к капитуляции перед Россией из-за газа

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз становится все ближе к капитуляции перед Россией в вопросе газа, считает обозреватель издания Sabah Хасан Басри Ялчин.

Автор обращает внимание на то, что страны ЕС не в состоянии решить вопрос с поставками голубого топлива.

- Если вы не находите решения, то сдаетесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение будет означать ниспровержение западной системы, - говорится в публикации.