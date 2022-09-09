В Латвии сообщили о возобновлении поставок российского газа Фото: REUTERS

В Латвию снова начал поступать природный газ из России, его прокачка началась 3 сентября, сообщил латвийский оператор инфраструктуры системы природного газа Conexus Baltic Grid.

- Газовое сырье поступает через межсетевое соединение в Лухамаа, - отмечается в сообщении компании.

Как писал сайт KP.RU, в конце июля 2022 российский холдинг "Газпром" объявил о приостановке поставок газа Латвии из-за нарушения условий отбора.

А до этого сообщалось, что Сейм Латвии поддержал поправки к закону об энергетике, предусматривающие диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение его стратегических запасов. Данный документ предполагает в том числе запрет на поставки голубого топлива из России. Отмечалось, что запрет на импорт российского газа начнет действовать с 1 января 2023 года.