В Латвии сообщили о возобновлении поставок российского газа
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В Латвию снова начал поступать природный газ из России, его прокачка началась 3 сентября, сообщил латвийский оператор инфраструктуры системы природного газа Conexus Baltic Grid.
- Газовое сырье поступает через межсетевое соединение в Лухамаа, - отмечается в сообщении компании.
Как писал сайт KP.RU, в конце июля 2022 российский холдинг "Газпром" объявил о приостановке поставок газа Латвии из-за нарушения условий отбора.
А до этого сообщалось, что Сейм Латвии поддержал поправки к закону об энергетике, предусматривающие диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение его стратегических запасов. Данный документ предполагает в том числе запрет на поставки голубого топлива из России. Отмечалось, что запрет на импорт российского газа начнет действовать с 1 января 2023 года.