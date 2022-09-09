Что произошло в ночь на 9 сентября Фото: REUTERS

На 97-м году жизни умерла королева Англии, а точнее – всей Великобритании Елизавета II. Сейчас королевская семья будет готовиться к похоронам августейшей особы и объявлен национальный траур на 10 дней. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Королю Великобритании Карлу III в связи со смертью кончиной Королевы Елизаветы II.

Постпред РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил, что ни о каком прорыве украинских войск в ходе их "контрнаступления" речи быть не может.

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что страна намерена через ООН добиваться создания "международного механизма" для взыскания с России компенсации ущерба, якобы причиненного в результате проведения спецоперации. В планах у Незалежной взыскать более 300 миллиардов долларов.

Власти Северной Кореи приняли закон, провозглашающий ее ответственным ядерным государством. Это дает КНДР право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в случае, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны неизбежной. Также лидер КНДР Ким Чен Ын уточнил, что переговоров по денуклеаризации КНДР не будет.

Европейский союз становится все ближе к капитуляции перед Россией в вопросе газа, считает обозреватель издания Sabah Хасан Басри Ялчин. Автор обращает внимание на то, что страны ЕС не в состоянии решить вопрос с поставками голубого топлива.

Зимой Украине может грозить голод из-за вывоза украинского продовольствия в рамках "продуктовой сделки", считает экономист Егор Клопенко. Эксперт обратил внимание на то, что долг Незалежной перед западными странами всего за полгода вырос на 70-100 миллиардов долларов.