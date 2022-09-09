Член администрации Запорожья Рогов заявил о желании жителей региона войти в состав России Фото: Дмитрий СТЕШИН

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Украине городе Запорожье большинство жителей придерживаются пророссийских взглядов, однако боятся открыто признаваться в поддержке идеи о вхождении региона в состав Российской Федерации.

«Люди не ответят на этот вопрос, прекрасно понимая, что с ними будет после того, как они выскажутся. Однозначно в Запорожье большинство людей нашей позиции, наших взглядов, но они сейчас запуганы, и, конечно, не признаются в этом», - сказал член главного совета администрации, заявив, что жителям, которые публично признаются в своих симпатиях к России, грозит физическая расправа.

Напомним, ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что жителей украинских территорий ожидает уголовное преследование за участие в референдуме о присоединении к России. По ее словам, людям, которые будут принимать участие в таких референдумах или побуждать других к участию в нем, может грозить до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.