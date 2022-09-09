В Европе увеличили запросы по поставке турецких печей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция начала получать многочисленные заказы из европейски стран по поставке печей. Об этом пишет газета Yeni Safak, отмечая, что данные запросы увеличились в разы, поскольку многие европейцы просто не могут позволить себе использовать газ.

«В связи с энергетическим кризисом из Европы в Турцию поступают заказы по поставке печей. Гёхан Айбар, занимающийся производством печей в Улусе (Анкара) обратил внимание на увеличение заказов из-за рубежа за последние четыре месяца», - сообщает издание.

Занимающийся производством печей Айбар заявил, что в 2021 у них было пять - шесть продаж за рубеж, а до сентября 2022 года в Европу было отправлено уже более 100 изделий. «Кроме того, только на этой неделе мы получили 125 заказов на отправку в Италию», - отмечает он.

Кроме того, по его словам, живущие в Европе турки покупают печи в Турции, после чего везут их на своих автомобилях. «Они говорят, что покупают печи, потому что не могут позволить себе использовать природный газ», - рассказал Айбар, добавив, в Эдирне и Кыркларели также вырос спрос на печи за счет приезжающих из Европы.

Живущий в Нидерландах Орхана Алтыпармака рассказал, что прошлой зимой его последний счет за газ составил 157 евро.

«В Нидерландах государство помогает тем, кто не работает, но нет ни малейшей поддержки тем, кто работает», - отметил он, заявив, что теперь многие жители страны стали пробовать разные методы отопления, в том числе печи и электрические обогреватели.