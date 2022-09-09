Власти Херсонской области заявили о взятии в плен участников украинского наступления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Часть военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые принимали участие в контрнаступлении на Херсонскую область, взята в плен. Такое заявление сделал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Пленные есть. Я их сам лично видел. Это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку», - приводит РИА Новости слова замглавы администрации Херсонской области.

По его словам, армия Украины «не считается с погибшими», поэтому уже с момента начала контрнаступления, 29 августа 2022 года, украинские войска потеряли более трех тысяч человек. Стремоусов также заявил, что расписанное в украинских СМИ контрнаступление ВСУ на практике оказалось самоубийством и утопией.

Напомним, в конце августа Министерство обороны РФ заявило о провале новой попытки наступления украинской армии на Николаево-Криворожском, а также других направлениях на юге Украины, заявив, что за двое суток начатого контрнаступления украинские войска потеряли убитыми свыше 1700 военных.