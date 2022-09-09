Названы сроки наступления бабьего лета в Центральной России

Синоптик Шувалов заявил, что бабье лето придет в Центральную Россию после 19 сентября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Период теплой и сухой погоды, который принято называть бабьим летом, с высокой вероятностью придет в Центральную Россию после 19 сентября. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, уточнив, что продлится этот период приблизительно до 26 сентября.

«Очень похоже на то, что именно на эту неделю придется долгожданное бабье лето – период теплой и сухой погоды продолжительностью не менее трех-пяти дней, которого все ждут с 1 сентября», - сказал синоптик в интервью радио Sputnik.

Шувалов уточнил, что уже в начале следующей недели, 12 сентября, температура воздуха днем будет подниматься до плюс 14-16 градусов, а ночью опускаться до плюс пяти-семи градусов, что, как он отметил, близко к климатической норме. При этом, по его словам, показатели климатической нормы осенью стали резко понижаться.

«Норма осенью резко идет вниз: сейчас нормальная среднесуточная температура 13 градусов, а через неделю она станет меньше практически на градус», - отметил специалист.