Латвия ограничит въезд россиянам с шенгенскими визами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Латвии приняло решение о введении ограничений на въезд в страну российских граждан, имеющих шенгенские визы. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс.

«Правительство Латвии приняло решение об ограничениях въезда в Латвию гражданам России, имеющим шенгенские визы», - написал глава внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.

Напомним, днем ранее, 8 сентября, в Министерстве иностранных дел Эстонии сообщили, что с 19 сентября 2022 года страны Прибалтики и Польша закрывают въезд для россиян, в том числе, для тех российских граждан, которые имеют шенгенские визы, выданные третьими государствами.

Как писал сайт kp.ru, в своем общем заявлении премьер-министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши повторили слова главы эстонского правительства Каи Каллас, назвав путешествие по странам Европейского союза привилегией, а не правом человека.