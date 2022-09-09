В Японии заявили, что развитие ядерной программы КНДР неприемлемо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Японии считают абсолютно неприемлемым развитие ядерной программы КНДР и планируют продолжить взаимодействие с Соединенными Штатами, Южной Кореей и международным сообществом для полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Развитие ядерной и ракетной программ Северной Кореи - угроза миру и безопасности Японии и международного сообщества. Это абсолютно неприемлемо...", - отметил он.

Ранее стало известно, что 7 сентября 2022 года Верховное народное собрание КНДР приняло декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия". Документ состоит из 11 пунктов, в которых присутствуют, в том числе, положения о предназначении ядерного оружия.

Ранее сайт KP.RU писал, что ядерные “самозванцы” Иран и Северная Корея сильно напугали Запад.

Напомним, в 2016-м году Япония официально потребовала от властей КНДР полностью отказаться от существующих ядерных и ракетных программ.