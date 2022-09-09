В российских регионах началось трехдневное голосование Фото: Евгения ГУСЕВА

В России в пятницу, 9 сентября, начались выборы, которые продлятся по воскресенье, 11 сентября, а по их итогам будут избраны главы 14 российских регионов, депутаты заксобраний в шести субъектов и депутаты городских дум в 12 субъектах.

С 8 утра по московскому времени 9 сентября участки на выборах губернаторов были открыты в шести регионах Центральной России и Северо-Запада: Тамбовской, Рязанской, Ярославской, Владимирской и Нижегородской областях, а также в Карелии.

Кроме того, в восьми российских регионах на выборах разного уровня можно будет проголосовать онлайн. Такое голосование можно совершить в Москве, Курской, Калужской, Новгородской и Ярославской областях.

Как писал сайт KP.RU, в этом году было зарегистрировано свыше 70,5 тысяч кандидатов, а 81 российском регионе пройдут примерно 4,7 тысячи избирательных компаний.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выборов.