Володин заявил, что вводимый G7 "потолок" цен на российскую нефть станет "полом"

Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин выразил мнение, что введение странами G7 "потолка" цен на российские энергоресурсы станет нижней планкой, какова будет их стоимость - решат рынок и договорные обязательства.

"То, что власти стран G7 называют "потолком" цен - будет "полом". Мировой рынок не ограничивается семью государствами. Свыше 80% населения планеты не поддерживают санкции в отношении России. Озвученная Западом предельная цена станет нижней планкой. Какова будет стоимость энергоресурсов - решат рынок и договорные обязательства", - написал политик в своем Телеграм-канале.

Также Володин отметил, что западная модель глобальной экономики к настоящему времени изжила себя. данная модель основана на колониальных принципах, подчеркнул спикер Госдумы.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил за лимит цен на газ из России.

При этом эксперт Белогорьев считает, что Евросоюзу ограничивать цены на газ из России нет смысла из-за его дешевизны.