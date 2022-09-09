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В мире9 сентября 2022 7:00

Глава МИД Австрии заявил, что никто из россиян не будет исключен из санкционных списков Евросоюза

По словам министра, ЕС един в вопросе санкционных ограничений
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава МИД Австрии заявил, что никто из россиян не будет исключен из санкционных списков Евросоюза

Глава МИД Австрии заявил, что никто из россиян не будет исключен из санкционных списков Евросоюза

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Европейский союз един в вопросе санкционных ограничений, поэтому никто из подпавших в черные списки российских граждан не будет из них исключен.

«Могу заверить, что Евросоюз един в этом вопросе, режим санкций не будет изменен. И действие санкций в отношении отдельных лиц также будет продлено без изменения списка», - заявил глава австрийского внешнеполитического ведомства в интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном в пятницу, 9 сентября.

Шалленберг также заявил, что договор об упрощенном визовом режиме Европейского союза и России прекратит действие с 12 сентября 2022 года.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийяртопо сообщил, что в Европейский союзе не смогли согласовать запрет на выдачу виз российским граждане, поскольку многие страны - члены Евросоюза выступили против подобноц инициативы, однако договорились о решении приостановить договор по упрощенному визовому режиму.