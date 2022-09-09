Глава МИД Австрии заявил, что никто из россиян не будет исключен из санкционных списков Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Европейский союз един в вопросе санкционных ограничений, поэтому никто из подпавших в черные списки российских граждан не будет из них исключен.

«Могу заверить, что Евросоюз един в этом вопросе, режим санкций не будет изменен. И действие санкций в отношении отдельных лиц также будет продлено без изменения списка», - заявил глава австрийского внешнеполитического ведомства в интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном в пятницу, 9 сентября.

Шалленберг также заявил, что договор об упрощенном визовом режиме Европейского союза и России прекратит действие с 12 сентября 2022 года.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийяртопо сообщил, что в Европейский союзе не смогли согласовать запрет на выдачу виз российским граждане, поскольку многие страны - члены Евросоюза выступили против подобноц инициативы, однако договорились о решении приостановить договор по упрощенному визовому режиму.