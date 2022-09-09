В МИД России отметили, что КНДР придерживается моратория на ядерные испытания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия внимательно наблюдает за любой военной активностью на граничащем с ней Корейском полуострове и отмечает, что КНДР де-факто продолжает придерживаться моратория на ядерные испытания. При этом оппоненты Пхеньяна взяли курс на эскалацию, заявил РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.

"Тщательно наблюдаем за любой военной активностью на граничащем с Россией Корейском полуострове. Исходим из того, что Пхеньян де-факто придерживается объявленного еще в январе 2018 года в одностороннем порядке моратория на ядерные испытания", - уточнил Зиновьев.

Ранее сайт KP.RU писал, что власти Японии считают абсолютно неприемлемым развитие ядерной программы КНДР и планируют продолжить взаимодействие с Соединенными Штатами, Южной Кореей и международным сообществом для полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Ранее сайт KP.RU писал, что ядерные “самозванцы” Иран и Северная Корея сильно напугали Запад.

Напомним, в 2016-м году Япония официально потребовала от властей КНДР полностью отказаться от существующих ядерных и ракетных программ.