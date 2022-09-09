Румынский военный корабль подорвался на дрейфующей мине в Черном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Корабль военно-морских сил (ВМС) Румынии подорвался в Черном море на дрейфующей мине, которую пытался обезвредить. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны республики, по данным которого, команда не смогла справиться с задачей из-за сильного ветра, а также волнения.

Как уточняют в военном ведомстве, инцидент произошел примерно в 46 километрах к северо-востоку от порта Констанца. Сообщается, что румынский военный корабль попал под сильный ветер и волны, поэтому не смогло обойти мину. В итоге мина сдетонировала. Также в сообщении министерства говорится о том, что в результате взрыва никто не пострадал, а плавучесть судна также не была нарушена.

«Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, 75 военнослужащих на корабле вне опасности, плавучесть судна не пострадала, на борту нет серьезных повреждений», - сказано в заявлении военного ведомства Румынии.